Mardin'de Çocuk İşçiliği Görüşüldü
32 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı İbrahim Demircan ve beraberindeki heyet Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın'ı ziyaret ederek 'Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve İstihdama İlişkin Uygulamalar' hakkında toplantı gerçekleştirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı İbrahim Demircan ve beraberindeki heyet Mardin
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın
'ı ziyaret ederek 'Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve İstihdama İlişkin Uygulamalar' hakkında toplantı gerçekleştirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı İbrahim Demircan ve beraberindeki heyet Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın'ı makamında ziyaret ederek çocuk işliği hakkında görüş alışverişinde bulundular. İŞKUR
İl Müdürü Mehmet Akın ve kurum personeli ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda 'Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve İstihdama İlişkin Uygulamalar' konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantıda özellikle mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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