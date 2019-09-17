Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, çocukların güzel vakit geçirmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle iki gün sürecek çocuk şenliği düzenlediklerini belirtti.

"Amacımız evlatlarımızın güzel vakit geçirmeleri ve sosyal olabilmeleridir" diyen Tutaşı, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle kısa zamana önemli başarılar sığdırdık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarını yanında dezavantajlı grupları da unutmadık. Kadınından gencine kadar hep onların yanında olduk. Şimdi çocuklarımızın mutlu olacağı bir çalışmayı daha yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla yapacağımız şenlik 2 gün sürecek. Çeşitli etkinliklerin olacağı şenlikte çocuklarımız unutamayacağı 2 gün yaşayacak."