Son Dakika Haberleri: Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek

17 dakika önce

Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek.

Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek, System.String[]

Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, çocukların güzel vakit geçirmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle iki gün sürecek çocuk şenliği düzenlediklerini belirtti.

"Amacımız evlatlarımızın güzel vakit geçirmeleri ve sosyal olabilmeleridir" diyen Tutaşı, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle kısa zamana önemli başarılar sığdırdık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarını yanında dezavantajlı grupları da unutmadık. Kadınından gencine kadar hep onların yanında olduk. Şimdi çocuklarımızın mutlu olacağı bir çalışmayı daha yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla yapacağımız şenlik 2 gün sürecek. Çeşitli etkinliklerin olacağı şenlikte çocuklarımız unutamayacağı 2 gün yaşayacak."

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe ve çocuklara taş atan adam tartışmanın nedenini açıkladı
Abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği görüntülendi Çocuk hackerlara operasyon kamerada Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 13:52:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de çocuk şenliği düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]