MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM - Son Dakika
Üye Girişi

MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM

05.04.2022 12:38
MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM

VELAYET altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, icra müdürlükleri yerine Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, pilot iller arasında yer alan Mardin'de başladı.

VELAYET altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, icra müdürlükleri yerine Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, pilot iller arasında yer alan Mardin'de başladı.

TBMM tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

'ÇOCUĞUN ÜSTÜN MENFAATİ AÇISINDAN DAHA YARARLI'

O iller arasında yer alan Mardin'de açılan merkezde bekleme salonu, görüşme odaları ve çocukların da rahatlıkla zaman geçirebilmesi için oyun odası yer alıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, bu uygulamanın çocukların menfaatine verilen bir karar olduğunu belirterek, "Çocuk teslim merkezleri Türkiye'nin 11 ilinde şuanda faaliyete geçmiş bulundu. Mardin açısından güzel bir uygulama. Teslim odalarının bulunması ve faaliyete geçirilmesi noktasında özellikle merkezi yerler seçildi. İnsanların daha çok kolayca ulaşabileceği yerde kurduk. Eskiden icra ve iflas daireleri tarafından yapılan bir uygulamaydı. Tabi ki icracı arkadaşların uygulamaları bazen Türkiye'de çok tartışılır vaziyette geliyordu. Fakat bu çocuk teslimlerinin en azından bu işte uzman çocuk gelişimcilerin, pedagogların devreye girmesiyle gerçekleştirilmesinin, çocuğun üstün menfaati açısından daha yararlı, daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Tabi insanların anlaşıp, aile mahkemesinin vermiş olduğu kararların, çocuk teslimine ilişkin kararların yerine getirilmesinde, anlaşma noktasında, uzlaşma noktasında olmaları herkes açısından daha faydalı olacaktır. Fakat işte bazı anlaşamadıkları konularda çocuk teslim merkezleri devreye girecek" dedi.

MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM
MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM
MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM

YORUMLAR
500
VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı

Adalet Bakanlığı, Mardin, Çocuk, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM - Son Dakika


Son Dakika
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:52:54. #1.12#
SON DAKİKA: MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement