8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğuna nişan töreni yaptılar! Skandal görüntülere inceleme başlatıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Nişan kıyafeti giydirilen çocuklara yüzük takıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

NİŞAN KIYAFETİ GİYDİRİP PARMAKLARINA YÜZÜK TAKTILAR

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Törende katılımcıların alkış tutması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.