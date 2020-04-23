Mardin'de çocuklar 23 Nisan'da 2 bin 20 çam fidesini toprakla buluşturdu - Son Dakika

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramında çocuklara çam fidesi ve 23 Nisan baskılı tişört hediye etti. 2 bin 20 çam fidanı, 'Elimde fidan evimde bayram' sloganlarıyla toprakla buluşturuldu.



Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler hazırlanan 23 Nisan baskılı tişörtleri ve 2 bin 20 çam fidesini sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalan çocukların evlerine götürdü. onuya ilişkin konuşan Dinler, "23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı bir ulusun uyanışının, egemenliğinin ilan edilişinin, millet iradesinin temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı. 100 yıl öncesinden büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde, çocuklar milletin geleceğidir demiş ve bugünü Cumhuriyetimizin bekçileri olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs toplumların her yaştan kesimini etkilemiş bulunmaktadır. Türk milleti olarak birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde genç fidanlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımızı unutmadık. Okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrılmanın acısını yaşayarak evde kal çağrılarına uyan ilimiz Artuklu ilçesi Küçükköy ve Çukuryurt mahallelerindeki çocuklarımıza evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladık. 2020 yılında yaşadığımız olumsuzlukları bir nebzede olsa unutturmak, çocuklarımızı sevindirmek için çocuklarımıza 23 Nisan tişörtleri ve dikilmek üzere 2 bin 20 adet fidanı kendilerine teslim ettik. Bakanlığımızın misyonu çerçevesinde ağaçlandırma çalışmalarına katılan çocuklarımıza 'Elimde fidan evimde bayram' sloganlarıyla fidanlarımızı dikimini gerçekleştirdik" diye konuştu. - MARDİN