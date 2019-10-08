Son Dakika Haberleri: Mardin'de çocuklar, minik elleri ile doğal sabun üretimi yaptı
Son Dakika Güncel Mardin'de çocuklar, minik elleri ile doğal sabun üretimi yaptı

Mardin'de çocuklar, minik elleri ile doğal sabun üretimi yaptı

48 dakika önce

Mardin'de çocuklar, minik elleri ile doğal sabun üretimi yaptı -Mardin'de çocuklar 'suya sabuna' dokunduMARDİN - Mardin'de doğal sabun üretimi yapan Aselcioğlu Sabunculuk, daha temiz bir çevre için suya sabuna dokunmayan kalmasın sloganı ile öğrencilere doğal sabun yapımını anlattı.

Mardin'de çocuklar, minik elleri ile doğal sabun üretimi yaptı

-Mardin'de çocuklar 'suya sabuna' dokundu

MARDİN - Mardin'de doğal sabun üretimi yapan Aselcioğlu Sabunculuk, daha temiz bir çevre için suya sabuna dokunmayan kalmasın sloganı ile öğrencilere doğal sabun yapımını anlattı.

Sabun imalathanesinde öğrencileri ağırlayan Aselcioğlu Sabunculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sehmus Özdener, özel bir okulda eğitim gören öğrencilere sabun yapımını aktararak çocuklarla birlikte doğal sabun yaptı. Mardin'in doğal bıttım, menengiç, zeytinyağlı, eşek sütü ve keçi sütü sabunlarının yapımını yerinde gören öğrenciler, Özdener ile birlikte kalıplara sabun döktü. Öğrenciler, minik elleri ile Mardin'in doğal sabunlarını minik üretti. Sabun yapan öğrenciler, evde sıvı sabun kullandıklarını ifade ederek artık doğal sabun kullanacaklarını kaydetti.

Etkinlikle ilgili konuşan Aselcioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sehmus Özdener, daha temiz bir çevre için suya sabuna dokunun kampanyası başlattıklarını ifade ederek öğrencileri atölyede sabunla tanıştığını söyledi. Özdener, "Öğrencilere sabunun aşama aşama üretim halini gösterdik, tüm okullara yardımcı olmaya çalışacağız. Çocuklar doğallığı gördüğünde sıvı sabun yerine doğal sabunu tercih edeceklerini ifade etti. Öğrencilere sabun üretim, sonrası içinde çizgi film kahramanlarının yer aldığı özel üretim doğal çocuk sabunları hediye ettik" dedi.

Mardin'de çocuklar, minik elleri ile doğal sabun üretimi yaptı

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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