 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de çocukların nişan töreni tepki çekti, aileler gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de çocukların nişan töreni tepki çekti, aileler gözaltına alındı

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:32

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı. Çocukların nişandan 15 gün sonra düğünlerinin yapılması planlanıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı. Çocukların, nişandan 15 gün sonra düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARININ İSTEKLERİYLE YAPILDI

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle yapıldığı ileri sürüldü.

2 çocuğa yapılan nişan töreni olayında bir skandal daha! 15 gün sonra da düğün yapılacakmış

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Tepki çeken görüntülerin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada da çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ve koruma altına alındıkları duyuruldu.

2 çocuğa yapılan nişan töreni olayında bir skandal daha! 15 gün sonra da düğün yapılacakmış

NİŞANDAN 15 GÜN SONRA DA DÜĞÜN YAPILACAKMIŞ

Öte yandan, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, çocukların nişandan 15 gün sonra da düğünlerinin planlandığı öğrenildi.

2 çocuğa yapılan nişan töreni olayında bir skandal daha! 15 gün sonra da düğün yapılacakmış
Kaynak: DHA

Kızıltepe, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de çocukların nişan töreni tepki çekti, aileler gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı
11:19 Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü
10:45 Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var
10:47 TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
10:46 Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor
10:34 Son Dakika: Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında 106 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
10:31 Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı
10:27 Gazze'ye yönelik olası kara harekatında İsrail'i bekleyen büyük tehlike
10:13 Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 11:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de çocukların nişan töreni tepki çekti, aileler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement