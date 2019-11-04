Son Dakika Haberleri: Mardin'de çocukların yüzü Kulüp Başak'la gülüyor
Son Dakika Güncel Mardin'de çocukların yüzü Kulüp Başak'la gülüyor

Mardin'de çocukların yüzü Kulüp Başak'la gülüyor

7 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce çocuklara yönelik hizmet veren Çocuk Spor ve Aktivite Merkezi Kulüp Başak ile çocukların yüzü gülüyor.

Mardin'de çocukların yüzü Kulüp Başak'la gülüyor, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce çocuklara yönelik hizmet veren Çocuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Aktivite Merkezi Kulüp Başak ile çocukların yüzü gülüyor.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi çocukların her yönüyle mutlu olduğu bir şehir inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca, çocukların sportif faaliyetlerini artırmak, çeşitli etkinlik ve derslerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Spor ve Aktivite Merkezi Kulüp Başak, kırsal mahallelerde eğitim gören 7-10 yaş arası dezavantajlı çocukların, yüzünü güldürüyor.


Oyun ve spor öğretmenleri, çocukların yeni yeteneklerini ve kabiliyetlerini keşfederek eğlenceli uygulamalarla özgüvenli, sosyal benlikleri yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Çocukların denge, koordinasyon, kardiyo ve motor becerileri gibi gelişimsel evrelerini destekleyen, dans atölyesi ile sanatsal yönlerini keşfetmeleri sağlanan merkezde, zeka oyunları köşesi ile zihinsel gelişimleri güçlendiriliyor.


Oyun konsolları ile çocukların teknolojik aletle tanışmasının sağlandığı Kulüp Başak'ta, kütüphane ve dinlenme alanları ile botanik bahçe de bulunuyor. Spor bilincini alışkanlık haline getirmiş, sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş çocukların yetiştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığı Kulüp Başak'ta, 2 ayda 500'ün üzerinde çocuk birbirinden eğlenceli aktivite ve sportif faaliyetlerden yararlandı. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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