Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

07.03.2022 10:08
Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesi Nusaybin karayolu üzerinde şüphe üzerinde durdurulup arama yapılan araç içerisinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Nusaybin karayolu üzerinde şüphe üzerinde durdurulup arama yapılan araç içerisinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine Nusaybin karayolunda bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada 1830 paket kaçak sigara, 6 adet kaçak viski, 6 adet kaçak rakı,30 paket kaçak puro ve 36 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler başlatıldı. - MARDİN

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Nusaybin, Artuklu, Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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