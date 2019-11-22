Son Dakika Haberleri: Mardin'de çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
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Mardin'de çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentteki ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi dağıtılıyor.

Mardin'de çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentteki ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gluten ilave edilmiş gıda maddelerine karşı ömür boyu duyarlı olan ve tüketmeleri halinde ince bağırsaklarında iltihap başta olmak üzere bir dizi şikayetle karşılaşan çölyak hastalarına belediye tarafından glutensiz gıda paketleri hazırlandı.

Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin bulmakta zorluk çektikleri diyet paketi için Büyükşehir Belediyesine başvurular alındı.

Hastalık raporlarıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuran ihtiyaç sahibi çölyak hastaları veya yakınlarına diyet kolileri Mardinmasa ekiplerince dağıtıldı.

Proje Sorumlusu Serap Erkar, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mardinmasa ekipleri olarak çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın destek ve talimatıyla projeye başladıklarını ifade eden Erkar, "Mardin merkez ve ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelerimizde yaşayan çölyak hastalarımızı ziyaret ederek ihtiyaç duydukları glutensiz gıdaların yer aldığı yardım paketlerini dağıtıyoruz. Hedefimiz şehrimizde bulunan tüm çölyak hastalarımızı ziyaret etmektir."

Erkar, paketlerin dağıtımını gerçekleştiren birim çalışanlarının, çölyak hastaları ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek, taleplerini dinleyip not aldıklarını belirtti.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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