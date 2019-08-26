Son Dakika Haberleri: Mardin'de çöp konteynırları yeraltına alınıyor
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Mardin'de çöp konteynırları yeraltına alınıyor

1 saat önce

Artuklu Belediyesince çöp konteynırları yeraltına alınıyor.

Mardin'de çöp konteynırları yeraltına alınıyor, System.String[]

Artuklu Belediyesince çöp konteynırları yeraltına alınıyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, temiz bir Artuklu hedefiyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlçenin her yönüyle gelişmesini ve değişmesini istediklerini kaydeden Tutaşı, Artuklu'nun temizliği konusunda aktif bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Her anlamda bütün birimlerinin sahada yer aldığını ifade eden Tutaşı, şöyle konuştu:

"Daha temiz bir Artuklu düşüncesiyle personelimiz fedakarca çalışmaktadır. Bu nedenle mevcut çöp konteynırları konusunda da çalışmalara başladık. Özellikle çocuklarımızın zamanlarını geçirmek amacıyla gittiği parklarda ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde değişime başladık. Mevcut konteynırları alarak yer altı montajlarını tamamladık. Bu sayede hem görüntü hem de hijyen açısından kazanım elde ettik. İlçemizde bu konuda çalışmalarımız sürecek."

Artuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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