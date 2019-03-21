Son Dakika Haberleri: Mardin'de Coşkulu Bahar Ateşi

Mardin'de Coşkulu Bahar Ateşi

1 saat önce

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve milletvekilleri baharın gelişini 15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Mardin'de Coşkulu Bahar Ateşi, System.String[]
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve milletvekilleri baharın gelişini 15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenledikleri etkinlikle kutladı. Etkinlikte Mardin Valisi, milletvekilleri ve vatandaşlar Nevruz ateşini yakarak demir dövdü halaylar çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen bahar bayramı, Nevruz etkinliğine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali, milletvekilleri, belediye başkan adayları ve protokol üyelerinin katılımı ile yakılan nevruz ateşinin ardından sembolik olarak demir dövüldü. Büyükşehir belediyesi konservatuvarı halk dansları Mazruna ekibinin gösterisi ile devam eden etkinlikte vatandaşlar vali ve protokol üyeleri ile birlikte halaylar çekti. Vali Mustafa Yaman gazetecilere yaptığı açıklamada Mardin'e baharın huzur içinde geldiğini belirterek, "Baharın gelişini ilimizde en anlamlı ve dolu şekilde kutladık. 21 Mart özellikle bu bölgede, Mezopotamya'da Ortadoğu'da, Kafkas Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda bahar bayramı olarak kutlanıyor. Bugün yaptığımız etkinlikte baharın başlangıcını en güzel şekilde yaşadık. Biz de bu güzel günde huzurlu günlerin sürmesini hep beraber diledik. Bundan sonra da Mezopotamya'da ve bölgede huzur sürekli olacak. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Deniz Toprak konser verirken, alanı dolduran binlerce vatandaş coşkuyla konseri takip etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel
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