Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı - Son Dakika
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Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı

23.08.2022 11:12
Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı

MARDİN'de, Dargeçit Devlet Hastanesi'nin Evde Bakım Hizmetleri'nde görevli hemşire Canan Sayhan (22) görevi başında geçirdiği ani bilinç kaybı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MARDİN'de, Dargeçit Devlet Hastanesi'nin Evde Bakım Hizmetleri'nde görevli hemşire Canan Sayhan (22) görevi başında geçirdiği ani bilinç kaybı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri'nde görevli hemşire Canan Sayhan, gittiği görev sırasında ani bilinç kaybı yaşadı. İhbar üzerine gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hemşire Sayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Canan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi'nin önünde tören düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Canan Sayhan, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı - Son Dakika
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