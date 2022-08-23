Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri'nde görevli hemşire Canan Sayhan, gittiği görev sırasında ani bilinç kaybı yaşadı. İhbar üzerine gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edilen hemşire Sayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Canan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi'nin önünde tören düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Canan Sayhan, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı - Son Dakika

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