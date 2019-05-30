Mardin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
1 saat önce
MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:43 Kaynak: DHA
MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
MİT Başkanlığı ve Mardin
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile eylemlerinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.
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