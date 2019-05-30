Son Dakika Haberleri: Mardin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Mardin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.  
MİT Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile eylemlerinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi. 


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:43 Kaynak: DHA
Mardin, Güncel
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