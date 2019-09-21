Mardin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ve Midyat ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Y.E, E.A. ve M.F.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.