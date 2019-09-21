Son Dakika Haberleri: Mardin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Mardin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

12 dakika önce

Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ve Midyat ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.


Operasyonda, Y.E, E.A. ve M.F.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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