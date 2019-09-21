Mardin'de deaş operasyonu: 3 gözaltı
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MARDİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
MARDİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ve Midyat ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda Y.E., E.A. ve M.F.E. adlı şüpheliler, gözaltına alındı.
Şüphelilerin, polisteki sorgusu sürüyor.
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