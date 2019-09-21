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Mardin'de deaş operasyonu: 3 gözaltı

26 dakika önce

MARDİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de deaş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

MARDİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ve Midyat ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda Y.E., E.A. ve M.F.E. adlı şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, polisteki sorgusu sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
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