Mardin'de değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılması planlanan yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, toplantıda, asfalt sezonuyla birlikte planlı ve programlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım ve onarımın yanı sıra yollarda sıcak asfalt çalışmalarının da yapılacağını söyledi.

Kent genelinde ekiplerin yoğun bir çalışma içerisine gireceğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Belirlenen programlar dahilinde asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sezonun açılmasıyla yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Sorumluluğumuzda olan yollarda sıcak asfaltın yanı sıra yol bakım ve onarım, yol genişletme, yeni yol açma ile parke çalışmalarını da gerçekleştireceğiz."