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Mardin'de dehşete düşüren kadın kavgası kamerada

51 dakika önce

Mardin'de dehşete düşüren kadın kavgası kameradaMARDİN - Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kadınlar arasında kavga çıktı.

Mardin'de dehşete düşüren kadın kavgası kamerada
MARDİN - Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kadınlar arasında kavga çıktı. Birbirine hakaret ederek saç saça kavga eden kadınları mahallenin erkekleri ayırdı.
Mardin'in Derik ilçesinde kadınlar iddiaya göre dedikodu yüzünden kavga etti. Kadınların kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kadınların saç saça birbirini sürüklediği kavgayı mahallenin erkekleri ayırmak istedi. Kadınların kavgasına karışan erkeğin tavrı, etraftaki diğer vatandaşların tepkisine neden oldu.
Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün konu ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Mardin'de dehşete düşüren kadın kavgası kamerada
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
Mardin, kavga, Derik, 3. Sayfa
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