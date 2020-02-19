Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Demhat' kod adlı, İ.A. isimli PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut birliğine teslim olduğu açıklandı.

Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Demhat' kod adlı, İ.A. isimli PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü mensubunun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut birliğine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığı'nın ortak ikna çalışması sonucu 'Demhat' kod adlı, İ.A. isimli terörist, teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek, hudut birliğine teslim oldu. Bu yıl sadece ikna yoluyla 39 kişinin teslim olduğu belirtildi.


Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigaradan sonra nargileye de zorunlu uyarı geliyor
Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 'Demhat' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]