Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi. Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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