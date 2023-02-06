Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti

06.02.2023 18:23
Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi. Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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