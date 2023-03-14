Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı

14.03.2023 10:18

Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı Mardin'de, Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'de, Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de meydana gelen depremin Mardin'de yeni görüntüler ortaya çıktı. Artuklu ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddeti bir kez daha göz önüne serildi. Sitenin kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yerin beşik gibi sallandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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