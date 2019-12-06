Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi'nin katkılarıyla, "Derin Uzayda Bilim Konferansı" düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız konferansta bir sunum yaptı.

Yıldız, sunumda "derin uzay ve iletişim", "uzay araçları", "uzay yolculukları", "uzayda yapılan keşifler" konularına ilişkin bilgi verdi.

Vali Yaman, konferans sonunda Dr. Yıldız'a katılımından dolayı teşekkür etti.