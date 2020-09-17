Mardin'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Mardin'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Mardin'de terörle mücadelede gazi olan bir özel harekat polisi ve 3 uzman çavuşa Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Mardin'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, System.String[]

Mardin'de terörle mücadelede gazi olan bir özel harekat polisi ve 3 uzman çavuşa Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dicle Kalkınma Ajansı salonunda düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilere minnet ve şükran duygularını sunduğunu belirtti.

Büyük davaların, zaferlerin ve hedeflerin ardında büyük kahramanların yattığını kaydeden Demirtaş, şehadeti göze alan ve hatta ölümü korkutanlara devletin ve milletin şükran duyduğunu aktardı.

"Biliyoruz ki Hakk'a yürüyen her bir neferimiz, aziz vatanımızın ebedi bekçisidir." diyen Demirtaş, şehitlerin ve kahraman gazilerin sayesinde bugün bu coğrafyada söz söyleyebildiklerini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet tarafından şehit ailelerin ve gazilerin acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma yürütüldüğünün vurgulayan Demirtaş, Valilik olarak da olarak ellerinden gelen her tülü gayreti göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Demirtaş şöyle devam etti:

"Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek boynumuzun borcudur. Şehitlik ve gazilik, dünyalık hiçbir mevki ve payeyle ölçülemeyecek kadar yüce makamlardır. Ayrıca siz gazi kardeşlerimizin vakur ve kararlı duruşu, bu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimize moral, güven ve cesaret verecektir."

Demirtaş, terörle mücadelede gazi olan Özel Harekat Polisi Ozan Volkan Beyaz ile Piyade Uzman Çavuşlar Kudret Öztürk, Uğur Yıldırım, Necdet Gümüş'e Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı tevdi etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika


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