Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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