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Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

10.12.2021 14:08

Devrilen otomobil Ambulansın olay yerine gelişi Otomobili kaldırma çalışmaları Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Devrilen otomobil

Ambulansın olay yerine gelişi

Otomobili kaldırma çalışmaları Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABM 489 plakalı otomobil, Kızıltepe Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kızıltepe, Otomobil, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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