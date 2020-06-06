Mardin'de devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 17 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Maviş idaresindeki 06 BN 5145 plakalı otomobil, Yeşilli-Ömerli kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Sevda Sevim ve 17 aylık bebekleri Mehmet Rezan Erdem Maviş ağır yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bebek Maviş, yaşamını yitirdi. Anne ve babanın tedavisi sürüyor.