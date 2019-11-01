Son Dakika Haberleri: Mardin'de dezavantajlı çocuklara eğitim
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Mardin'de dezavantajlı çocuklara eğitim

7 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesince çocuklar için açılan Çocuk Spor ve Aktivite Merkezi Kulüp Başak'ta, 2 ayda yaklaşık 500 çocuğa çeşitli alanlarda eğitim verildi.

Mardin'de dezavantajlı çocuklara eğitim, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesince çocuklar için açılan Çocuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Aktivite Merkezi Kulüp Başak'ta, 2 ayda yaklaşık 500 çocuğa çeşitli alanlarda eğitim verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, çocukların sportif faaliyetlerini artırmak, çeşitli etkinlik ve derslerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Spor ve Aktivite Merkezi Kulüp Başak, kırsal mahallelerde eğitim gören 7-10 yaş arası dezavantajlı çocukların yüzünü güldürüyor.

Oyun ve spor öğretmenleri, çocukların yeni yeteneklerini ve kabiliyetlerini keşfederek eğlenceli uygulamalarla özgüvenli, sosyal benlikleri yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

Çocukların denge, koordinasyon, kardiyo ve motor becerileri gibi gelişimsel evrelerini destekleyen, dans atölyesi ile sanatsal yönlerini keşfetmeleri sağlanan merkezde, zeka oyunları köşesi ile zihinsel gelişimleri güçlendiriliyor.

Çocukların teknolojik aletlerle tanışmasının sağlandığı Kulüp Başak'ta, kütüphane ve dinlenme alanları ile botanik bahçe de bulunuyor.

Spor bilincini alışkanlık haline getirmiş, sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş çocukların yetiştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığı Kulüp Başak'ta, 2 ayda 500'ün üzerinde çocuk birbirinden eğlenceli aktivite ve sportif faaliyetlerinden yararlandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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