Mardin'de "TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı" yapıldı

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan "TRC3 bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı" yapıldı.

5 yılı kapsayan bölge planı çalıştayı, Mardin'deki kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla kent merkezinde bir otelde gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, bölge planının bölge ile ilgili bir yol haritası ve rehber olacağını belirtti.

Bölge planının Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsadığını kaydeden Alanlı, planın ilk kısmını oluşturan bölgenin potansiyeli, eksiklikleri ve aksaklıklarının neler olduğu konusunda bir çalıştay yaptıklarını söyledi.

Alanlı, çalıştayda, mevcut sorunlar tespit edildikten sonra katılımcıların da fikirlerini alıp önerilecek çözümlerle gelişme stratejilerinin 5 yıllık süre zarfında ortaya konulacağını ifade etti.

Bölgede turizm ve tarımın öne çıktığına işaret eden Alanlı, şunları kaydetti:

"3 konu üzerinde çalışıyoruz. Sanayi, turizm ve tarım. Hedefler çerçevesinde uygulamaya dönük tedbirleri ortaya koymuş olacağız. Bölge planının devletimizin özellikle ulusal kalkınma planları ile entegre ve ilintili olmasını sağlıyoruz. Türkiye'de bütünün bir parçası olarak birbirleriyle koordineli çalışan bir yönetim sistemini ortaya koymuş oluyoruz."