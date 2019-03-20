Son Dakika Haberleri: Mardin'de Dijital Elektrik Sayacı Panoları Kundaklandı

Mardin'de Dijital Elektrik Sayacı Panoları Kundaklandı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kaçağını önlemek amacıyla bazı mahallelerde yeni kurulan dijital elektrik sayacı panoları kundaklandı.

Mardin'de Dijital Elektrik Sayacı Panoları Kundaklandı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kaçağını önlemek amacıyla bazı mahallelerde yeni kurulan dijital elektrik sayacı panoları kundaklandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Güneş sokak ile 8 Mart Mahallesi Demet sokağa konulan dijital elektrik sayacı panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yangını gören mahalle sakinleri Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik şirketinin elektriği kesmesi sonrası basınçlı suyla panolardaki yangını söndürdü.

Elektrik panoları kullanılmaz hale gelirken polis soruşturma başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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