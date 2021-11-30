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Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor - Son Dakika

Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor

30.11.2021 11:21
Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Diplomasi Akademisinde eğitim gören gençler, ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Diplomasi Akademisinde eğitim gören gençler, ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde dünya konjonktürüne hakim, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen, bölge okumaları yapabilen bir gençlik yetiştirmek adına Diplomasi Akademisi kuruldu.

Danışmanlığını Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir'in yaptığı, yürütücülüğünü Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin üstlendiği akademiye Türkiye'nin farklı kentlerinden 1073 üniversite ve lise öğrencisi başvuru yaptı.

Başvuruların yüzde 92,4'ü üniversite öğrencilerinden geldi.

Akademide kurulan Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya, Balkanlar ile Avrupa atölyelerinde yaklaşık 600 genç 4 aylık eğitimi tamamladı.

Bu gençlerden 170'i ikinci faz eğitimini sürdürüyor.

"Bölge uzmanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

AA muhabirine konuşan Gençlik Merkezi sorumlusu Ayşenur Güner, akademiye Türkiye'nin farklı kentlerinden katılım sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Birinci fazdan oluşan ilk 4 ayı geride bıraktıklarını, şimdi ikinci faz eğitime başladıklarını ifade eden Güner, dördüncü ayın sonunda 170 genç ile yola devam ettiklerini belirtti.

Güner, "Arkadaşların dil becerileri ve ilgi alanlarına göre bölgeleri ayırdık. Gençler ilgi duydukları bölgeleri yorumlayabilme ve analiz edebilme noktasına geldi." dedi.

"Hedeflerimiz yüksek. Bölge uzmanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dil becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. Dünyayı yorumlayabilmeleri, dünyaya daha farklı bakmaları için emek sarf ediyoruz." diyen Güner, bu eğitimlerin ardından saha çalışmalarına başlayacaklarını aktardı.

Güner, saha çalışmalarından sonra gençlerin eğitim gördükleri bölge ile alakalı makale yazacaklarını kaydetti.

"İngilizce, Türkçe, Arapça ve Kürtçe sunum yapabiliyorlar"

Diplomasi Akademisinde eğitim veren tarih öğretmeni Rengin Yavuz, akademinin iki aşamadan oluşan bir kariyer ve farkındalık programı olduğunu belirtti.

Birinci aşamada temel farkındalıkları oluşturabilmek için temel dersler verdiklerini, ikinci aşamada ise atölyeler kurduklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Orta Doğu ve Kuzey Afrika Atölyesi, Orta Asya ve Kafkasya Atölyesi, Balkanlar Atölyesi ve Avrupa Atölyesi olmak üzere 4 atölye kurduk. Öğrenciler bu atölyelere dil becerileri ve ilgi alanlarına göre dağılım sağladı. Atölyelerin ilk oturumlarını oluşturduk ve öğrencilerimiz sunum yaptılar. Okumalar ve raporlar yazacaklar, en sonunda bir akademik yazım aşamasına geçecekler. Tekniğini öğrettikten sonra makale yazacak düzeye gelecekler. Son aşamada ise yurt dışına saha çalışmalarına çıkacağız."

Yavuz, öğrencilerin kendilerini çok hızlı geliştirdiğine, 4 dilde sunum yaptıklarına dikkati çekerek, "Şu anda İngilizce, Türkçe, Arapça ve Kürtçe sunum yapabiliyorlar." ifadesini kullandı.

"Çok yönlü düşünmeye başladım"

Diplomasi eğitimi alan gençlerden İstanbul Üniversitesinde okuyan Sibel Ütülü, aldığı eğitimin kendisine farklı bir bakış kazandırdığını söyledi.

Ütülü, "Haberlere tek yönlü bakıyordum, çok yönlü düşünmeye başladım. Şu an Avrupa atölyesindeyim, İngilizce çalışıyorum. Alanım çocuk gelişimi. Çocuk diplomasisi yönünde ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

İngilizce sunum yapan lise öğrencisi Mahmut Aydın, 4 aylık eğitimin ardından Balkan Atölyesinde kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor
Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor
Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor
Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor
Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Afrika, Orta Doğu, İngilizce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de diplomasi eğitimi alan gençler ülkelerde yaşanan gelişmeleri analiz ediyor - Son Dakika


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