Mardin'de doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de doğa yürüyüşü yapıldı

7 saat önce

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MARDOSK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle doğa yürüyüşü düzenledi.

Mardin'de doğa yürüyüşü yapıldı, System.String[]

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MARDOSK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle doğa yürüyüşü düzenledi.


Artuklu'ya bağlı Yardere Şelalesinden başlayan ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temciisi Hasan Irmak ve MARDOSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Danker'in katıldığı yürüyüş Dara Antik Kent Harabelerinde sona erdi.

Temsilci Irmak 127 kişinin katıldığı yürüyüşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüşün düzenlendiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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