Son Dakika Haberleri: Mardin'de doktor çiftin darbedilmesi
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Mardin'de doktor çiftin darbedilmesi

2 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde, doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki kişi gözaltına alındı.
Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'a, mesai sonrası kreşteki çocuklarını almak için gittikleri Yenişehir Mahallesi'nde saldırdığı iddia edilen C.B. ile beraberindeki kişi polis ekiplerince yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheli C.B'nin, usulsüz rapor almak istediği, bu talebine olumsuz yanıt veren doktorları darbettiği ileri sürüldü.
İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, darbedilen meslektaşlarının Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Doktor Davut Sakız'ın kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi uzmanlarınca, Ayşe Sakız'ın ise vücut travması nedeniyle genel cerrahi servisinde takip edildiğini kaydeden Yavuz, zanlıların kısa sürede yakalandıklarını belirtti.
Mardin'de doktor çiftin darbedilmesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:34 Kaynak: AA
Yenişehir, Artuklu, Mardin, Güncel
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