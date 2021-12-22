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Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi - Son Dakika

Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi

22.12.2021 13:37

Mardin'de dahiliye uzmanı doktor, bir hasta yakını tarafından yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla kolonya şişesiyle darp edildi.

Mardin'de dahiliye uzmanı doktor, bir hasta yakını tarafından yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla kolonya şişesiyle darp edildi.

Hastaneden alınan bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A. isimli şahıs, annesi ile birlikte hastaneye gelerek önce hastane girişinde sözlü saldırıda bulunup, daha sonra başhekim odasında da tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istedi. Şahıs, en son 7 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek, doktora önce sözlü saldırıda bulundu, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak darp etti. İlk müdahalesi çalıştığı özel hastanede yapılan doktor, daha sonra Mardin Devlet Hastanesinde tedavi oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız, bu tür olayların birçok meslektaşının başına geldiğini söyledi. Bununla ilgili caydırıcı cezaların olmasını istediğini belirten Dr. Yıldız, "Yanlış anlaşılmalar oluyor, kulaktan dolma bilgilerle gelip izahat almadan bize saldırıyorlar. Bundan 1 yıl önce verilen bir ilacın yanlış olduğunu iddia ederek geldiler. Gerekli açıklamamızı yapmamıza rağmen, dinlemeden birden olay gelişti. Burada bizim can güvenliğimizle ilgili sorun da oluşabilir. Farklı bir şey de oluşabilir. Bu tarz olaylarda caydırıcı ceza olursa bu tür olayların daha az tekrarlanacağını düşünüyoruz. Bizim kimseye kastımız yok. Tek amacımız hastaları iyileştirmek. Şikayetçi oldum. Şikayetimin de takipçisi olacağım. Bugün öğrendiğime göre beni darbeden kişi serbest bırakılmış. Bununla ilgili de takipçi olacağım" dedi.

(Kübra Nur Atik/ İHA)

Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi
Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi

Bayram Yıldız, Doktora, Hastane, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de doktor, yanlış tedavi uyguladı iddiasıyla 'kolonya şişesiyle' darp edildi - Son Dakika
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