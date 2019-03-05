Son Dakika Haberleri: Mardin'de Doktorların Erken Teşhisi Hayat Kurtardı

Mardin'de Doktorların Erken Teşhisi Hayat Kurtardı

1 saat önce

Mardin Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayeti ile gelen 31 yaşındaki bir kadın erken teşhisle hayata tutundu.

Mardin'de Doktorların Erken Teşhisi Hayat Kurtardı, System.String[]
Mardin Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayeti ile gelen 31 yaşındaki bir kadın erken teşhisle hayata tutundu.

Mardin Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanları Op. Dr. Mehmet Emin Ayağ ve Op. Dr. Hamdullah Pekkolay tarafından A.Ş'ye yapılan test ve tahlillerin ardından kornual gebelik teşhisi konuldu. Erken teşhisin ardından ameliyata alınan A.Ş, 2 saat süren ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Ayağ, hastanın geç gelmesi durumunda hastayı kaybedeceklerini kaydederek, kornual gebelik rahatsızlığının çok nadir ve sık karşılaşılmayan bir gebelik tipi olduğunu belirtti.

Zamanında konulan teşhis ve erken müdahale ile hastanın geçirdiği ameliyattan sağlıklı bir şekilde çıktığını aktaran Ayağ, "Hastayı kötü sonuçtan korumada erken tanı ve etkili tedavi esastır." dedi.

Pekkolay da, ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Kornual gebelik dış gebelik çeşididir. Bu hastalıkta dış gebelik ürünü rahim duvarı ile tüp arasına ulaşmakta olup çok şiddetli kanama yapması nedeniyle rahim alınmasına hatta anne ölümüne bile neden olabilmektedir. Bizler bu ameliyatı laparoskopik bir şekilde gerçekleştirerek hastanın rahmini almaya ve kan takmaya gerek duymadan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hastayı bir gün gözetim altında tuttuktan sonra şifa ile taburcu ettik."

Kapalı olarak gerçekleşen operasyon sayesinde hastanın daha az kanama ve ağrı meydana geleceğini kaydeden Pekkolay, hastaların erken teşhis için ağrıların artmasını beklemeden gerekli sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:50 Kaynak: AA

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