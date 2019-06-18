Mardin'de drone destekli kaçak sigara operasyonu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde "drone" destekli düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:05 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde "drone" destekli düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda drone ile yapılan takip sonucu Nusaybin ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 4 boş para kasası içerisinde oluşturan bölmelere gizlenmiş 8 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Kamyonet sürücü A.Y ile araçta bulunan R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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