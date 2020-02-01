Mardin'de 'Düğün Başlasın' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Düğün Başlasın' kod adıyla düzenlediği operasyonda eşi vefat etmiş yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandıran çete üyelerini çökertti, operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada; Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevleri, son aylarda evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçunun artığını tespit ederek çalışmalara başladı. Cumhuriyet Savcısı Muhammedi Ali Fidan'la koordineli olarak çalışan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevlileri, dolandırıcılık olaylarının yoğunlukla Suriyeli A.K. isimli bayan şahıs ve İ.M. İsimli erkek şahıs tarafından yapılmış olduğunu tespit etti.



Suriye'den Türkiye'ye kadın getirdiler



Operasyonda A.K ve İ.M.'nin Kızıltepe, Batman, Diyarbakır, Ankara, Cizre, Mardin Silopi, Yalova, İzmir illerinde özellikle eşi vefat etmiş ve yaşlı şahısları kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi. Çete üyelerinin eşi vefat eden şahıslara yaklaşarak yine kendileri gibi Suriyeli olan H.S. ve R.K. isimli şahıslarla dini nikahla evlilikler yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinden M.Ş. isimli şahsın Suriye'den kadınları Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ayrıca, çetenin İzmir bölgesindeki faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı.



Çete üyeleri kurbanlarını 400 bin TL dolandırdı



Polis çete üyelerinin kurbanlarından toplamda 400 bin civarında maddi menfaat elde ettiğini ortaya çıkardı. Evlilik çetesi üyelerinin, damat adaylarına yüklü miktarda ziynet eşyası ve hediye aldırdıkları, dini nikahla evlilik gerçekleştikten 1-2 gün sonra ise şahısların evlendikleri damatların yanından kaçarak tekrar A.K.'nın evine geldikleri, A.K. isimli şahsın hem polis ekiplerinden hem de dolandırdığı damat adaylarından kaçmak amacıyla sürekli ikamet değiştirdiği ve kendisine geri gelen gelinleri, yine başka erkeklerle evlendirdiği tespit edildi.



6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi



Ayrıca Çete üyelerinin zaman zaman yine başka Suriyeli şahıslardan yardım alarak gelinin ağabeyi, annesi rollerini oynatarak maddi durumlarının kötü olduğunu söyleyerek damat adaylarından daha fazla para koparmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Çete üyeleri kendilerine kurban olarak özellikle 50 yaş üstünde ve eşi vefat etmiş olan şahısları seçtikleri görülmüştür. Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevlilerin tespit etmiş oldukları çete üyelerini yaklaşık 3 aylık fiziki takibin ardından, 28 Ocak 2020 günü 'Düğün Başlasın' kod adıyla yürütülen operasyona başlanmış, Diyarbakır, Batman, Kızıltepe, İzmir'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak olayın şüphelileri yakalanmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri 96 saatlik gözaltı sürelerinin akabinde Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yapılan savcılık sorgulamalarının ardından Şüpheli şahıslardan A.K., F.M., H.S., R.K., M.Ş., M.H.S. tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilmiştir" denildi. - MARDİN