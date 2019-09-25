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Mardin'de 'Dumansız araç' uygulaması

39 dakika önce

Mardin'de gerçekleştirilen 'Dumansız araç' uygulamasında araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira cezai işlem uygulandı.

Mardin'de 'Dumansız araç' uygulaması, System.String[]

Mardin'de gerçekleştirilen 'Dumansız araç' uygulamasında araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira cezai işlem uygulandı.


Mardin- Diyarbakır ile Mardin- Midyat yolları arasında gerçekleştirilen 'Dumansız araç' uygulamasında araçta sigara için sürücüler trafik polislerine yakalandı. Asayiş ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen uygulamada araçta sigara içen sürücüler 153 lira ceza kesildi. Öte yandan telefonla konuşan sürücülere de cezai işlem uygulandı.


Sürücülerden Mehmet Tekin, sigara kullanmadığını ve uygulamaları yerinde bulduğunu söyledi. Tekin, "Ben sigara içmiyorum. Ama zaman zaman telefon görüşmesi oluyor. Emniyet kemeri ve önce yaya uygulaması artık herkesin dikkat ettiği bir konu bu uygulama ile kazaların azalacağına inanlardanım. Her ne kadar yok desek de telefon ve sigara dikkat dağıtıyor" dedi.


Araçta sigara içtiği için cezai işlem uygulanan ve Muhammed Terzi uygulamaların caydırıcı özellikte olduğunu ifade ederek "Sigara içmek yanlış olsa da içiyoruz cezasını da çekiyoruz. Aslında haklı bir uygulama bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.


20 ekip, 42 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 757 araç ve sürücüsü denetlendi. 49 araç ve sürücüsüne 19 bin 222 lira idari trafik para cezası uygulandı. - MARDİN

Mardin, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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