Son Dakika Haberleri: Mardin'de "Dünya Kanser Günü" Etkinliği

Mardin'de "Dünya Kanser Günü" Etkinliği

2 gün önce

Mardin'de Savur Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında eğitim verildi.

Mardin'de
Mardin'de Savur Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında eğitim verildi.

Savur Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Uğur Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kılıçaslan, ilçede görev yapan, "kanser birimi" tarafından kurum ve kuruluşlar ile esnaf ve köyler ziyaret edilerek kanserle ilgili eğitim verildiğini, afiş ve broşür dağıtıldığını belirtti.

Bazı kişilerin aile hekimlerine yönlendirildiğini ifade eden Kılıçaslan, Toplum Sağlığı Merkezindeki doktorlar tarafından Savur Kadın Destek Biriminde de meme kanseri ile ilgili eğitim verildiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Savur, Mardin, Güncel
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