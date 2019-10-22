Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...
1 saat önce
- Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş olmak üzere 3 terörist etkisiz...
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
- Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kılıç 158 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı operasyonunda PKK/ YPG'nin sözde Botan sahasına bağlı Fırat-Gap Ruha eyaleti olarak nitelendirdikleri bölgenin Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş ile Argeş ve Tigreş kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.
Uçurumda kalan drone'u kurtarmak için seferber oldular PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki tünelleri ortaya çıkarıldı Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi Beşar Esed, Türkiye'nin gözlem noktası olduğu İdlib'de Suriye askerleriyle bir araya geldi