Son Dakika Haberleri: Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...

1 saat önce

- Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş olmak üzere 3 terörist etkisiz...

- Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, biri PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kılıç 158 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı operasyonunda PKK/ YPG'nin sözde Botan sahasına bağlı Fırat-Gap Ruha eyaleti olarak nitelendirdikleri bölgenin Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı Mustafa Akbaş ile Argeş ve Tigreş kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1'i sözde Viranşehir sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz...

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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