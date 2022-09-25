"Dev adam" Sultan Kösen'e fotoğraf sanatçılarından ziyaret

Mardin'de düzenlenen "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması kapsamında kentte bulunan fotoğraf sanatçıları ve jüri üyeleri, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını taşıyan Sultan Kösen'i Derik ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışması için kente gelen fotoğraf sanatçıları ve jüri üyeleri, Derik'in Dede köyünde yaşayan ve dünyanın en uzun boylu adamı unvanını koruyan Kösen ile evinde görüştü.

Fotoğraf sanatçıları ve jüri üyeleri, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve dünya rekorunu 13 yıldır kimseye kaptırmayan dev adamı, köyünde kendisine göre dizayn edilen evinde ziyaret ederek objektiflerine yansıttı.

Kösen, gazetecilere, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, rekorlar kitabına girdikten sonra dünyanın tanıdığı bir kişi olduğunu söyledi.

Bu sayede 127 ülke gezdiğini anlatan Kösen, süreç içinde sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini belirtti.

Doktor kontrolünde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Kösen, ailesinin tarımla geçimini sağladığını anlattı.

Kösen, yaşadığı şehri ve ülkesini dünyada tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Dünyanın en uzun adamını fotoğraflayan sanatçılar da kendisine teşekkür etti.