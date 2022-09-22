Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı

22.09.2022 11:38
Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin yol kontrol uygulamasında araçta bulunan Z.T'nin üst aramasında 455 gram kubar esrar, Midyat ilçesinde yol kontrol uygulamasında araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ç'nin üst aramasında ise 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????

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Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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