Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin yol kontrol uygulamasında araçta bulunan Z.T'nin üst aramasında 455 gram kubar esrar, Midyat ilçesinde yol kontrol uygulamasında araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ç'nin üst aramasında ise 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????
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