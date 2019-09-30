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Mardin'de "Eğitim Liderleri ile Buluşuyoruz Projesi"

1 saat önce

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, "Eğitim Liderleri ile Buluşuyoruz Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Savur ilçesinde görev yapan okul müdürleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Mardin'de

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, "Eğitim Liderleri ile Buluşuyoruz Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Savur ilçesinde görev yapan okul müdürleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltının ardından Sarı, idarecilerle okullardaki akademik başarının artırılması, eğitim ve öğretimde hedefler, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Sarı, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilerlediğini belirtti.

Bu kapsamda eğitimin önemine işaret eden Sarı, eğitim kalitesinin artırılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Yakup Sarı, Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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