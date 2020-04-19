Mardin'de ekmek fırın ve fabrikaları denetlendi - Son Dakika

Mardin'de fırınlar denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler'in de katıldığı denetimde, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fırınlarda alınan hijyen tedbirleri incelendi.

Dinler, sokağa çıkma yasağı ile ekmek üretim yerlerine denetimlerini artırdıklarını ve vatandaşların daha temiz ve hijyen ortamda üretilen ekmeklerden faydalanmaları için yasak süresince çalıştıklarını belirtti.

Gıda güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının önemine değinen Dinler, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın sağlığı için uygulanan sokağa çıkma yasağında gıda işletmelerimize tüketiciye daha hijyen ekmek hizmetini yerinde inceledik. İl merkezi ve ilçelerimizde fırınlar başta olmak üzere, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sık sık denetimleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gıda işletmelerinin alınan tedbirler ve uyarılara riayet etmediklerini düşünüyorlarsa Bakanlığımızın Alo Gıda 174 ve 0501174 0174 Whatsapp hattına ihbarda bulunabilirler."