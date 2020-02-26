Mardin'de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

6 saat önce

Mardin kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi.

Mardin'de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Mardin kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "KAPAN-1" operasyonları kapsamında kırsal bölgede Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen ve daha önceden yardım ve yataklıktan suç kaydı bulunan E.S. ile Ö.S'ye ait çadırlarda yapılan aramada 5 cep telefonu, lehim makinesi, kumanda, elektrik devre motoru, 13 devre kartı ve çok miktarda elektronik malzemeyle patlayıcı ve patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Gözaltına alınan E.S. ve Ö.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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