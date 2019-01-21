Mardin'de Ele Geçirilen 150 Kilo Patlayıcı, İmha Edildi
26 dakika önce
MARDİN'in Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.
MARDİN'in Ömerli
ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK
'ya ait 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, 19 Ocak günü, Ömerli ilçesine bağlı Harmankaya
Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 150 kilo patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı, arazide gerekli önlemlerin alınmasının ardından patlatılarak imha edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:46 Kaynak: DHA
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