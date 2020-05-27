Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Poyraz Mahallesi Yasan Sokak'ta güvercini yüksek gerilim hattına konan Zeki Güzel (13), demir çubukla güvercini uçurtmaya çalışırken, çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda yanıklar oluşan Güzel, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi yanık ünitesine sevk edildi.