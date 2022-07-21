Mardin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

21.07.2022 09:59
Mardin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta yapılan çalışma esnasında 23 yaşındaki Abdullah Babur, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İnşaattaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Babur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Babur'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sonrasında talihsiz gencin cenazesi, Işıklar köyünde toprağa verildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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