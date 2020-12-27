Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asan'ı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 'nde elektrik altyapısını onaran firmada çalışan 19 yaşındaki Murat Asan, akıma kapıldı.

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı

Neymar, koronavirüse rağmen 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren parti düzenledi

Neden koronavirüs aşısı olunmalı? İşte çarpıcı 10 madde

Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki