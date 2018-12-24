Son Dakika Haberleri: Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'de Elektrik Kesintisi

55 dakika önce

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Mardin'de Elektrik Kesintisi, System.String[]
Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dikmen-1 Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle yarın 07.00-16.00 saatleri arasında Derik ilçesinde 58, Kızıltepe ilçesinde 18 kırsal mahallede elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:41 Kaynak: AA

Kızıltepe, Derik, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!

Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu 17-25 Aralık Darbeye Teşebbüs Davasında 10 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:36:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Elektrik Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]