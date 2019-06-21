Son Dakika Haberleri: Mardin'de elektrik kesintisi
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Mardin'de elektrik kesintisi

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, F3 Mazıdağı ana hattında çalışma yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda yarın saat 09.00-13.00 arasında Gündoğan, Karşıyaka, Kayalar ve Poyraz mahallelerinde kesinti uygulanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:27 Kaynak: AA
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