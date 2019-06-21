Mardin'de elektrik kesintisi
1 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:27 Kaynak: AA
'in Mazıdağı
ilçesinde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Dicle Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, F3 Mazıdağı ana hattında çalışma yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda yarın saat 09.00-13.00 arasında Gündoğan
, Karşıyaka
, Kayalar ve Poyraz mahallelerinde kesinti uygulanacağı bildirildi.
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